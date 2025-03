Sky Sport illustra quello che sarà il cronoprogramma di avvicinamento dell'Inter di Simone Inzaghi per la cruciale sfida di domenica sera a Bergamo contro l'Atalanta: domani il gruppo nerazzurro sosterrà l'allenamento di rifinitura per poi fermarsi in ritiro ad Appiano Gentile. Domenica ci sarà la partenza per Bergamo: lì avrà luogo il pranzo e poi la permanenza prima dell'arrivo al Gewiss Stadium.

