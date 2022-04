Due novità di formazione, una per parte, a due giorni da Juve-Inter, partita di cartello della 31esima giornata di Serie A. Lato nerazzurro: nelle idee di Simone Inzaghi, Matteo Darmian ha superato Denzel Dumfries per giocare come quinto di sinistra in un centrocampo che include Ivan Perisic, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e il recuperato Marcelo Brozovic. In difesa, con Stefan de Vrij non ancora al meglio, si va verso la conferma del tridente già visto prima della sosta con la Fiorentina composto da Danilo D'Ambrosio, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. In attacco, spazio alla coppia Dzeko-Lautaro Martinez. In casa bianconera, invece, la sorpresa arriva da Paulo Dybala, provato da Massimiliano Allegri nella squadra titolare al fianco di Dusan Vlahovic nell'allenamento dell'antivigilia. Lo riporta Sky Sport.