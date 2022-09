Ancora allenamento a parte, sul campo e con programmi diversificati, per Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu questa mattina ad Appiano Gentile. Come riferisce Sky Sport, si cercherà di avere entrambi a disposizione alla ripresa del campionato nel match contro la Roma, ma senza correre rischi di ricadute; discorso che riguarda in particolare l'attaccante belga per la sua particolare struttura fisica.