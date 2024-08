Stando alle informazioni raccolte da Sky Sport, Mehdi Taremi, ai box per un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, resta in dubbio per l'esordio stagionale dell'Inter a Genova, ma ci sarà sicuramente nella prima casalinga in campionato contro il Lecce del 24 agosto. Le condizioni dell'attaccante iraniano, come ha fatto sapere il club milanese ieri tramite un comunicato, saranno rivalutate settimana prossima.

