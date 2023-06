Prosegue l'avvicinamento dell'Inter alla finalissima di Champions League contro il Manchester City di sabato prossimo. Oggi, racconta Sky Sport, è andato in scena il secondo allenamento settimanale al quale non ha preso parte Joaquin Correa: il Tucu punta a ritornare in gruppo da giovedì, provando a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi in tempo per l'appuntamento dell'Ataturk. Henrikh Mkhitaryan, invece, ha lavorato in buona parte con i compagni, indizio che è decisamente più avanti del compagno nell'iter di recupero dall'infortunio.

