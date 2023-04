Novità di formazione direttamente dal centro di Milano, dove Sky Sport, con un occhio sul pranzo UEFA, anticipa una bozza di quella che dovrebbe essere la formazione di Simone Inzaghi questa sera contro il Benfica. Secondo l'emittente televisiva, Inzaghi sarebbe intenzionato a confermare l'undici di Lisbona, motivo per il quale la tentazione Lukaku dal primo minuto non sembrerebbe essere decollata. Attacco dunque affidato al tandem Dzeko-Lautaro. Solito Onana tra i pali, protetto dalla linea a tre Darmian, Acerbi, Bastoni; centrocampo in mano a Dumfries e Dimarco agli estremi di Barella, Brozovic e Mkhitaryan.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan; Dzeko, Lukaku.

