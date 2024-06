Dopo una prima parte in palestra, Alessandro Bastoni, che ha avuto un po' di febbre nei giorni scorsi, si è unito al gruppo della Nazionale italiana che sta preparando l'ottavo di finale di Euro 2024 contro lo Svizzera, in programma domani a Berlino. Lavoro differenziato, invece, per l'altro interista azzurro Federico Dimarco, che era sceso in campo stringendo lunedì sera stringendo i denti nella sfida con la Croazia: le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!