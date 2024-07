Non solo calciomercato in entrata per l'Inter che ha già accolto Zielinski, Taremi e Josep Martinez. Secondo l'ultimissima indiscrezione di Gianlucadimarzio.com, potrebbe arrivare a breve la definitiva fumata bianca per Filip Stankovic al Venezia. La trattativa tra i due club è in dirittura d'arrivo fa sapere il sito esperto di mercato che aggiunge: insieme all'ex portiere della Sampdoria, si trasferirà in Laguna anche Gaetano Oristanio.