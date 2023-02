In attesa della rifinitura e della riunione tecnica, Sky Sport conferma le ultime di formazione in casa Inter per il derby contro il Milan. La novità principale rispetto alle ultime uscite è il ritorno in campo dal 1' di Skriniar con Acerbi e Bastoni, mentre il centrocampo a cinque sarà composto da Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco è certo di una maglia Lautaro, con Dzeko leggermente favorito su Lukaku per affiancarlo.