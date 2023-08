Gianluca Scamacca vuole l'Inter. Dato di fatto indubbio che aiuta giova non poco alla strategia di Marotta e Ausilio. L'ex Sassuolo ha forzato molto con la dirigenza del West Ham per farsi mettere sul mercato e per andare a Milano. Una volontà ferrea confermata dai continui rifiuti del giocatore nei confronti di altri club al di fuori di quello nerazzurro che nelle ultime ore hanno provato a inserirsi. Come sottolinea Gianlucadimarzio.com l'attaccante azzurro "aspetta con fiducia che i nerazzurri trovino l'accordo con il West Ham".

