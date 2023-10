Sarà l'allenamento in programma nel pomeriggio a dare a Simone Inzaghi le indicazioni definitive circa l'impiego di Alexis Sanchez dal primo minuto nella partita di domani contro il Bologna. L'ipotesi è plausibile perché, ricorda Sky Sport, Marcus Thuram è uscito con un polpaccio dolorante dal campo dopo la sfida di Champions col Benfica e a quel punto Inzaghi potrebbe decidare di risparmiare il francese e optare per il tandem sudamericano col Tocopillano insieme a Lautaro Martinez. Sarà valutato anche Davide Frattesi, che scalpita per la convocazione. Questo in un pomeriggio dove Inzaghi potrebbe decidere di affidarsi e trovare risorse dai calciatori meno impiegati sin qui.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!