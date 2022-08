Alexis Sanchez ha firmato pochi minuti fa la risoluzione di contratto con l'Inter, ma nei prossimi giorni metterà il nero su bianco anche sul nuovo accordo con il suo prossimo club. Secondo Sky Sport, infatti, nel fine settimana il cileno potrebbe firmare il biennale con l'Olympique Marsiglia. "Non potrà firmare subito con l’OM per un discorso legato al decreto crescita in Francia", precisa Gianlucadimarzio.com.