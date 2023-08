Dopo visite mediche e firma sul contratto, Alexis Sanchez è pronto a riabbracciare la squadra lasciata solo un anno fa. Non ritroverà Lukaku, come nei primi due anni con Conte, e neppure Dzeko, con il quale ha condiviso la grande gioia di Supercoppa italiana e Coppa Italia lo scorso anno. Ma ritrova Lautaro e Inzaghi, lo stesso verso il quale aveva lamentato qualche mal di pancia per lo scarso minutaggio. Ambizioni ma anche e soprattutto consapevolezze diverse quelle con le quali il cileno si ripresenta ad Appiano Gentile, dove oggi l'ex Marsiglia non si è ancora allenato dopo aver siglato il nuovo contratto che lo ri-lega al club meneghino per un anno per 2,8 milioni netti più bonus come fa sapere Sky.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!