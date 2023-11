Complice l'affaticamento di Denzel Dumfries, che comunque partirà alla volta dell'Austria insieme al resto della squadra, sono aumentati i dubbi di formazione di Simone Inzaghi alla vigilia di Salisburgo-Inter. In caso di forfait dell'olandese, il tecnico nerazzurro si affiderebbe a Matteo Darmian come quinto di destra a centrocampo, con Yann Bisseck chiamato a esordire dal 1' per completare il trio difensivo davanti a Yann Sommer.

Gli altri due ballottaggi riguardano gli altri reparti: in mezzo al campo, Nicolò Barella si gioca il posto con Davide Frattesi, mentre in attacco Marcus Thuram appare in vantaggio su Lautaro Martinez per far coppia con Alexis Sanchez. Lo riporta Sky Sport.

