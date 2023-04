Nelle prove tattiche andate in scena ad Appiano Gentile durante l'allenamento odierno, alla vigilia di Salernitana-Inter, Simone Inzaghi ha mescolato un po' le carte sollecitando giocatori come Asllani, Bellanova e De Vrij. Da capire se ci sarà spazio per loro all'Arechi, in tal senso saranno decisive le prossime ore per capire le intenzioni del tecnico relativamente alla formazione titolare. La sensazione è che Lukaku giocherà dal 1' al fianco di Lautaro Martinez, favorito rispetto a Dzeko e Correa. A sinistra, Dimarco è in vantaggio su Gosens, mentre a centrocampo si va verso la conferma in blocco del trio Barella-Brozovic-Mkhitaryan. Lo riporta Sky Sport.