Troppe speculazioni sulle cifre del rinnovo di Lautaro Martinez. Questo è quanto riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, citando fonti vicine al giocatore. Fonti che precisano inoltre come ci sia in corso una trattativa e le parti puntano a una soluzione positiva. Viene inoltre ricordato come l'attaccante argentino abbia rinnovato soltanto una volta in questi sei anni, dopo aver segnato 54 gol. Ora vuole lavorare per una nuova intesa.

