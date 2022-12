Arriva da Sky Sport il punto sul mercato dell'Inter. Come noto, i nerazzurri stanno aspettando una risposta da Skriniar riguardo al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno. Una proposta verrà fatta anche a Danilo D'Ambrosio e Matteo Darmian, situazioni che secondo l'emittente sono più semplici da risolvere. Potrebbe invece non rinnovare De Vrij.

Per l'estate si cerca un portiere che possa sostituire Handanovic, in procinto di lasciare i pali nerazzurri.