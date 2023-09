Maglia da titolare ed esordio assoluto con la maglia dell'Inter per Benjamin Pavard. A 24 ore dalla sfida tra Real Sociedad e Inter, secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore francese è favorito su Darmian per partire dal 1' nel terzetto davanti a Sommer. La decisione finale verrà presa da Inzaghi solo domani, ma è molto probabile che Pavard scenda in campo per la prima volta con la maglia nerazzurra.