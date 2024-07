L'Inter lavora sul mercato alla ricerca dei profili migliori. Il nome caldo, per la difesa, è quello del 2001 Juan Cabal, valutato circa 10 milioni di euro dal Verona. Contatti in corso, come riferisce Sky Sport, che aggiunge che nell'operazione potrebbe rientrare Issiaka Kamate, jolly dell'Inter Primavera che nella passata stagione ha totalizzato 13 gol e 7 assist in 38 presenze. Ieri c'è stato un incontro con l'entourage del colombiano, vedremo i prossimi sviluppi di questi due intrecci.