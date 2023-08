L'Inter ha aspettato tanto per abbracciare Pavard, ma anche il francese ha aspettato tanto prima di sbarcare a Milano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il matrimonio si celebra dopo 8 mesi di corteggiamento. La dirigenza nerazzurra avrebbe anticipato il suo arrivo a Milano se Skriniar fosse andato al Psg a gennaio, negli ultimi giorni non ha mai perso la fiducia nel portarlo in Italia nonostante il muro del Bayern Monaco, costretto poi a dare il via libera pur non avendo trovato il sostituto.