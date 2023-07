Giornate caldissime le ultime due vissute dall'Inter che ha visto susseguirsi l'addio di Brozovic, il rinnovo di Bastoni e Calhanoglu e l'arrivo di Davide Frattesi. Porte girevoli e continuo andirvieni al The Corner di Porta Nuova, dove la dirigenza nerazzurra è ancora in attesa della famosa offerta più e più volte vociferata da parte del Manchester United per André Onana. La situazione che riguarda il portiere di Simone Inzaghi è attualmente in stallo e come spiega Gianluca Di Marzio dal salotto di 'Calciomercato L'Originale' di Sky gli inglesi hanno avanzato, ma solo verbalmente, un'offerta da 40 milioni più cinque di bonus. Cifre considerate troppo basse dai nerazzurri che chiedono 60 milioni. Secondo Di Marzio dall'Inghilterra filtrano informazioni secondo le quali i Red Devils inoltreranno ai milanesi un'offerta da 52 milioni complessivi. Da capire se Marotta e Ausilio ammorbidiranno le loro richieste al punto da trovare un punto d'incontro.

Non solo Onana ed eventuali uscite, i dirigenti nerazzurri restano concentrati anche sulle entrate e dopo Frattesi lavorano al sostituto di Raoul Bellanova. Un altro nome sulla lista è quello di Emil Holm dello Spezia, giocatore seguito da Juventus e Atalanta alle quali si accoda anche l'Inter e di cui vi avevamo parlato qualche settimana fa (LEGGI QUI). Resta ancora in fase di valutazione Roberto Pereyra, svincolato dopo la scadenza del contratto, finito il 30 giugno, con l'Udinese, e corteggiato dai nerazzurri.

Non solo Bastoni e Calhanoglu, atteso per domani anche l'ufficialità del rinnovo di Stefan De Vrij.

