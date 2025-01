Questa mattina, Henrikh Mkhitaryan ha lasciato anzitempo il centro sportivo di Appiano Gentile arrendendosi al problema muscolare accusato in Supercoppa che gli impedirà di partecipare alla trasferta di Venezia. Come riporta Sky Sport, il centrocampista armeno, che si aggiunge all'elenco degli indisponibili per domani già composto da Di Gennaro, Correa, Calhanoglu, Acerbi e Bisseck, farà gli esami strumentali all'inizio della prossima settimana.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!