Restano da sciogliere ancora diversi dubbi di formazione per quanto riguarda l'undici che Inzaghi manderà in campo stasera sul campo dello Spezia. Secondo SkySport, Onana dovrebbe essere confermato tra i pali, così come Darmian in difesa in sostituzione del lungodegente Skriniar (Acerbi in vantaggio su De Vrij). In mezzo torna Brozovic con Barella e uno tra Mkhitaryan e Calhanoglu (in vantaggio l'armeno). Davanti la Lu-La.