In attesa di scoprire il vincitore del Pallone d'Oro 2024, premio per il quale tra i grandi nomi in lizza c'è anche quello del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, Sky Sport svela i nomi dei calciatori di Simone Inzaghi che partiranno da Milano con direzione Parigi per assistere alla cerimonia in programma per lunedì 28 ottobre al Théâtre du Châtelet.

Matteo Barzaghi fa sapere tramite Twitter che la delegazione dei campioni d'Italia che assisterà alla cerimonia che decreterà il miglior giocatore dell'anno in conclusione sarà composta, ovviamente, dal capitano Lautaro, da Hakan Calhanoglu e Yann Sommer.

Lunedi a Parigi per il Pallone d’Oro andranno per l’Inter: Lautaro, Calhanoglu e Sommer. @SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) October 26, 2024

