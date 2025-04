Sul sito di Sky Sport c'è un approfondimento in più rispetto alla situazione di Luis Henrique, esterno brasiliano dell'Olympique Marsiglia, classe 2001, che piace molto all'Inter. Folta la concorrenza, c'è infatti anche il Bayern Monaco, e importante la richiesta per il cartellino: non sotto i 30 milioni. L'Inter ha però un ottimo rapporto con l'OM, vedasi le operazioni degli anni scorsi per Carboni e Correa, in più c'è la possibilità di inserire una contropartita tecnica.

Importanti i numeri del ragazzo: nel 2020/21 chiude a 5 assist nella prima stagione coi francesi, in 24 presenze, l'anno seguente si ferma a 1 gol e 1 assist e torna quindi al Botafogo (da dove era stato prelevato) in prestito. Segna 6 gol in 69 presenze, cresce e l'OM lo riporta alla base, dove quest'anno firma 9 gol e 7 assist in 29 gare tra Ligue 1 e Coppa di Francia.