Mentre la stragrande maggioranza della piazza nerazzurra scalpita in attesa di qualche novità sul doppio fronte che riguarda Lukaku e Dybala, Ausilio e Marotta continuano a lavorare all'Inter che verrà, operazione che parte dalle cessioni. News dell'ultim'ora in tal senso arrivano proprio da Viale della Liberazione, dove qualche minuto fa si è concluso il meeting andato in scena questo pomeriggio tra la dirigenza interista e l'agente di Valentino Lazaro, Max Hagmayr per parlare del futuro del giocatore, oggi in prestito al Benfica dal quale farà ritorno a fine giugno. L'incontro tra le parti è stato un informale colloquio per fare il punto della situazione circa le intenzioni degli attori interessati - rende noto Gianlucadimarzio.com -. Nessuna decisione intrapresa attualmente dunque sul futuro dell'ex Hertha per il quale è previsto un nuovo contatto con lo scopo di definire il futuro del classe '96.