La Cremonese torna alla carica per Lucien Agoumé. Il giovane centrocampista francese è in uscita dall'Inter: il club grigiorosso, avversario proprio dei nerazzurri ieri a San Siro, è tornato in corsa dopo i discorsi avviati e non finalizzati nelle passate settimane.

Agoumé è seguito anche da alcuni club francesi. L'Inter spera di trovare una sistemazione e, complice anche l'uscita di Salcedo, di liberare spazio per l'arrivo di Francesco Acerbi in difesa.