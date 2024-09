L'Italia è pronta a tornare in campo in Nations League. Questa sera, dopo la grande vittoria di Parigi, gli azzurri se la vedranno con Israele nella seconda giornata del Gruppo B: nella probabile formazione disegnata da Sky Sport figurano tre interisti titolari, ovvero Bastoni, Frattesi e Dimarco. L'esterno mancino, però, è in ballottaggio con Udogie per una maglia dal 1'.

PROBABILE ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Kean.

