Probabilmente è Josep Martinez il prescelto per difendere la porta dell'Inter del futuro. Questo, almeno, quanto risulta all'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che in un tweet conferma i contatti frequenti tra le parti e le mosse del Genoa per rimpiazzarlo in caso di addio: "L'Inter insiste per Martinez del Genoa: contatti nelle ultime ore per il portiere. Se dovesse partire, al club rossoblù piace Román del Real Oviedo", scrive la firma di Sky Sport su X.

