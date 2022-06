Continua anche la trattativa per Kristian Asllani che l'Inter ha praticamente bloccato, secondo l'ultimo aggiornamento dato da Gianlucadimarzio.com. Per il centrocampista albanese i nerazzurri hanno offerto all'Empoli 9 milioni e mezzo di euro. Offerta che - come si legge - potrebbe essere giusta per chiudere la trattativa che porterebbe a corte di Simone Inzaghi il regista albanese classe 2002, indiziato numero uno come vice-Brozo.