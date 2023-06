L'Al Nassr insiste per Marcelo Brozovic e la trattativa sta procedendo. I contatti tra le parti, infatti, sono continui. Lo spiegano i colleghi di Sky Sport, ricordando che il club saudita ha messo sul tavolo 15 milioni di euro per strappare il classe 1992 all'Inter. Per lasciar partire il centrocampista croato, i nerazzurri chiedono circa 10 milioni in più e si lavora per trovare un'intesa.