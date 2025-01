Perso Yann Bisseck per 15-20 giorni, Simone Inzaghi può quantomeno sorridere per il recupero dei due difensori che sono rimasti ai box nelle ultime settimane: Benjamin Pavard tornerà tra i convocati per Venezia-Inter di domenica (difficilmente sarà titolare), mentre il rientro di Francesco Acerbi è fissato per la gara infrasettimanale col Bologna di mercoledì prossimo. Hakan Calhanoglu, l'altro acciaccato in casa nerazzurra, sta meglio ma al Penzo non verrà rischiato. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!