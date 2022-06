Dopo il contatto telefonico di oggi, in settimana dovrebbe andare in scena un nuovo incontro dal vivo tra l'Inter e l'entourage di Paulo Dybala , un summit nel quale ci si aspetta che le parti possano arrivare a concludere l'affare. Intanto, sempre parlando di attaccanti, il club nerazzurro aspetta segnali da Romelu Lukaku che sta trattando personalmente con il Chelsea la sua cessione a meno di un anno dal suo approdo a Stamford Bridge: il clamoroso ritorno di Big Rom, comunque, sarebbe alternativo all'arrivo dell'argentino.

In uscita, invece, l'unica trattativa reale che coinvolge un top player è quella con il Paris Saint-Germain per Milan Skriniar: allo stato attuale la distanza economica tra le parti è importante visto che Beppe Marotta ha chiesto 80 milioni di euro, mentre i francesi per ora sono si sono fermati a 50 mln. Lo riporta Sky Sport.