Simone Inzaghi va verso sette cambi rispetto alla vittoria contro la Stella Rossa nella gara di domani sera contro il Torino. Secondo gli aggiornamenti di Sky Sport, in attacco torna la coppia principe con Marcus Thuram e Lautaro Martinez, sugli esterni si rivedranno Matteo Darmian e Federico Dimarco. In difesa, nuova possibilità per Yann Bisseck.

Ecco i probabili undici per la sfida con i granata: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!