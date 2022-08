A qualche minuto dall'allenamento di rifinitura, eccezionalmente a San Siro per prendere confidenza con il campo alla vigilia di Inter-Spezia, resta un dubbio di formazione per Simone Inzaghi: chi schierare tra Robin Gosens e Federico Dimarco come quinto di sinistra. La decisione verrà presa nelle prossime ore, già stasera dopo la seduta del Meazza o domani ad Appiano Gentile, sede del ritiro pre-partita. Lo riporta Sky Sport.