Il grave infortunio alla tibia subito in allenamento con la Nazionale canadese da Tajon Buchanan impone delle riflessioni in Viale della Liberazione, dove i dirigenti dell'Inter ragionano sull'opportunità di intervenire o meno per irrobustire la batteria dei quinti che sarà orfana dell'ex Bruges per diversi mesi. In questo momento, in rosa, sulla destra, Simone Inzaghi ha a disposizione Matteo Darmian e Denzel Dumfries, in scadenza di contratto, ma che sta trattando da tempo il rinnovo con il club. Un rinnovo che Sky Sport definisce 'vicino'.

