In casa Inter sono tanti i contratti in scadenza il 30 giugno del 2023, ma la dirigenza nerazzurra ha chiare quelle che sono le priorità. L'intenzione del club di Viale della Liberazione - riferisce Sky Sport - è di procedere spedito con i rinnovi di contratto di Skriniar, Dzeko e Darmian e di tirare poi le somme sugli altri in primavera: discorsi rinviati, quindi, per i vari Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij e D’Ambrosio. Si capirà più avanti su chi intende puntare l'Inter, mentre è destinato all’addio l'infortunato Dalbert.