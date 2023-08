Come raccontato in esclusiva nel pomeriggio (Leggi qui), anche Sky Sport ribadisce in questi minuti come l’arrivo di Pavard all'Inter sia vincolato al fatto che Bayern Monaco trovi il sostituto. La dirigenza nerazzurra resta fiduciosa in attesa di notizie dalla Germania, dopo aver trovato l’accordo totale con club e giocatore, ma se i tedeschi non risolvono il problema nei prossimi giorni, indicativamente entro lunedi, si virerà su altri obiettivi.

Un profilo che piace all'Inter è quello di Schuurs del Torino. Qualora l'arrivo di Pavard non si concretizzasse in questa finestra estiva, il francese potrebbe comunque arrivare a Milano tra 12 mesi a parametro zero.