Asllani confermato in cabina di regia e Bastoni dalla panchina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi sembra intenzionato a confermare l'albanese davanti alla difesa al posto dell'infortunato Calhanoglu. Da capire la gestione di Mkhitaryan. L'armeno, recuperato dopo il problema accusato nei giorni scorsi, potrebbe partire dalla panchina e trovare spazio nella ripresa in vista della trasferta decisiva europea a Praga.

A centrocampo scelte obbligate con Barella e Zielinski ai lati di Asllani, visto che neppure Frattesi è al meglio. In difesa potrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Pavard con De Vrij e Carlos Augusto: possibile turno di riposto per Bastoni. Sugli esterni Dumfries e Dimarco, in attacco dovrebbe esserci ancora la ThuLa.

Probabile Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!