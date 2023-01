Può essere Joaquin Correa la grande sopresa di formazione per l'Inter, impegnata questa sera a San Siro contro l'Empoli. Le quotazioni del Tucu - informa Sky Sport - sono in rialzo: l'argentino affiancherebbe uno tra Lautaro Martinez e Dzeko, entrambi spremuti in quest'ultimo giro di partite. Panchina iniziale, invece, per Lukaku.

