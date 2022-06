La trattativa tra Paulo Dybala e l'Inter, che non si sentono da dieci giorni, è in assoluto standby. Sky Sport non cambia la sua linea e rilancia: oggi questa posizione è stata 'ufficializzata' anche dall'Inter, attraverso le parole di Beppe Marotta. Per far posto alla Joya, secondo Gianluca Di Marzio, non basterà l'addio di Alexis Sanchez; inoltre, agli altri attaccanti in rosa, Edin Dzeko e Joaquin Correa nello specifico, la dirigenza ha detto che non sono sul mercato.