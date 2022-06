L'Inter e Paulo Dybala non sono ancora così vicini da poter parlare di firme imminenti sui contratti. Stando a Sky Sport, nel futuro della Joya, che ha deciso di dire addio alla Juve dopo sette stagioni rifiutando il rinnovo di contratto, restano in piedi varie soluzioni all'estero, soprattutto l'Atletico Madrid del connazionale Diego Pablo Simeone. Il giocatore, da par suo, è tranquillo e sta aspettando che gli agenti finiscano il giro delle varie società: a tal proposito, in settimana avranno un incontro con la dirigenza nerazzurra dove si capirà se verrà formulata l'offerta o tutto rimarrà ancora in standby.