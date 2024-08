Uno degli esperimenti di Inzaghi nell'Inter che questa sera sfiderà il Pisa riguarderà il ruolo di play. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport, infatti, oggi in cabina di regia ci sarà Barella e non Asllani, mentre Calhanoglu - tornato pochi giorni fa ad Appiano - verrà impiegato a gara in corso.

Per il resto da segnalare la nuova occasione in porta per Josep Martinez, mentre la coppia d'attacco (complice l'assenza di Taremi) sarà composta da Salcedo e Correa.

