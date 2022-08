La voce che vedrebbe l'Inter interessata a Trevor Chalobah, difensore centrale del Chelsea, viene corroborata da Sky Sport che rivela come i nerazzurri abbiano intavolato effettivamente un dialogo coi Blues per capire la situazione del giocatore ex Lorient nell'ambito dei colloqui per il passaggio a Londra di Cesare Casadei. Rimane il solito problema: l'Inter non vuole andare oltre il prestito mentre i londinesi vorrebbero venderlo. In questo senso, uno spiraglio arriva dalla Lazio per quel che riguarda Francesco Acerbi, visto che i biancocelesti hanno iniziato ad aprire alla partenza in prestito dell'esperto difensore che si avvicina così a riabbracciare Simone Inzaghi.