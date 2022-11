Per Inter-Bologna di stasera, Simone Inzaghi dovrebbe apportare una sola modifica all'undici sceso in campo domenica scorsa nell'amara sfida contro la Juve: Alessandro Bastoni, completamente ristabilito, darà con buona probabilità il cambio a Stefan de Vrij, con Francesco Acerbi che scala al centro del trio difensivo completato da Milan Skriniar, confermato al suo posto come braccetto di destra. In mezzo fiducia ad Hakan Calhanoglu in regia (Brozovic forse a gara in corso), ai suoi lati agiranno Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. Non cambiano neanche i due laterali, spazio ancora a Federico Dimarco e Denzel Dumfries, mentre la coppia d'attacco resta Dzeko-Lautaro. Lo riporta Sky Sport.