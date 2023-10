Arrivano conferme di formazione dopo la riunione tecnica dell'Inter a poche ore dal fischio d'inizio del match contro il Benfica, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. In difesa si rivedrà di nuovo dal 1' Pavard in compagnia di Acerbi e Bastoni, mentre sulla corsia di destra Dumfries vince il ballottaggio con Darmian. Il centrocampo sarà completato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Dimarco a sinistra, in attacco si rivede la coppia Thuram-Lautaro. Lo riporta Sky Sport.

