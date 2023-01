Accordo raggiunto pochi minuti fa tra l'Inter e il Bari per Sebastiano Esposito. A riferirlo è Gianluca Di Marzio durante la puntata odierna di Sky Calciomercato L'Originale che spiega: l'interesse del club pugliese nei confronti del giovane attaccante interista, rientrato dal prestito all'Anderlecht, emerso di recente e già svelato qualche ora fa è diventato un vero e proprio pressing che ha portato i suoi frutti in serata quando è arrivata la stretta di mano definitiva tra i due club. Ritorno in Italia dunque per il classe 2002 che torna dal Belgio e torna in Serie B, con il club di De Laurentiis jr che batte la concorrenza di Ternana e Perugia.