Terza amichevole ufficiale in programma per domani per l'Inter di Simone Inzaghi che affronterà domani pomeriggio alle 18.30 il Lens. La squadra, come vi abbiamo raccontato prima (LEGGI QUI), è già volata verso la Francia, viaggio al quale non partecipano i vari Gosens, Skriniar, Gagliardini, Sanchez e Pinamonti. In previsione di domani i colleghi di Sky Sport hanno abbozzato il probabile undici che l'allenatore nerazzurro sceglierà per affrontare i francesi. Solito 3-5-2 di partenza per Inzaghi che dal primo minuto conterà quasi certamente su Samir Handanovic che lascerà spazio al new-entry Onana per i secondi quarantacinque minuti. pronto a lasciare il posto nella ripresa ad André Onana. A protezione del capitano sarà schierata la linea difensiva composta da D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni. A centrocampo spazio a Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu e Lazaro, alle spalle della LuLa.