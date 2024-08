Acquisto in prospettiva per l'Inter. Nelle ultime ore ha firmato con il club nerazzurro Dino Putsen, centrocampista classe 2008 che arriva dallo Jönköpings Södra a titolo definitivo: per lui un contratto triennale con opzione. Giocherà con Primavera e Under 18. Lo riportano i colleghi di Sky Sport, allegando alcuni scatti dell'ultimo baby acquisto nerazzurro.

