A tre giorni dal gong che sancirà la fine della sessione estiva di calciomercato, Francesco Acerbi è più lontano dall'Inter. Dopo che il club milanese aveva trovato l'accordo sia con il giocatore che con Claudio Lotito, Steven Zhang ha bloccato la trattativa per non alzare ulteriormente il monte ingaggi della rosa. I dirigenti nerazzurri, in queste ore, sono al lavoro per convincere il presidente della necessità dell'arrivo del difensore per completare il reparto arretrato che ha perso Andrea Ranocchia.